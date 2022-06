Man kan nemt få panikabstinenser, når yndlingsserier slutter. Jeg vil stadig give et pænt stykke af min højre arm for endnu en sæson af ”Sopranos” eller ”The Wire”. Så derfor falder det på et mere end tørt sted, at Eric Ellis Overmyers kriminalserie ”Bosch” (2014-2021), hvis syvende og sidste sæson havde premiere sidste år, alligevel ikke er helt slut.