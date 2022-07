Er der en dansk filminstruktør, der i særlig grad har vist sig at have fornemmelse for, hvordan genreklichéer kan udnyttes og blive til filmkunst, er det Susanne Bier. Hendes melodramaer er ofte så ublu sentimentale, at man skulle tro det umuligt, men hos Bier bliver følelserne ægte, og skabelonen under dem næsten usynlig.