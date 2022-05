Svensker har vundet førsteprisen i Cannes

Publikum har været begejstret for filmen. Anmelderne har ifølge dpa været knap så entusiastiske.

Östlund vandt også Guldpalmen i 2017. Dengang for filmen ”The Square”, som den danske skuespiller Claes Bang er med i.

- Vi havde kun et mål, og det var, at vi virkelig ville lave en spændende film for publikum og lave et tankeprovokerende indhold, sagde den 48-årige Östlund, da han holdt sin takketale lørdag aften.

- At underholde, at få dem til at stille sig selv spørgsmål, at gå ud efter at have set filmen og så have noget at tale om, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.