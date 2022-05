Dansk film med "Anden" topper verdensliste på Netflix

Det er første uge, at ”Toscana” topper Netflix’ liste over film, hvor engelsk ikke er det primære sprog i filmen.

Den danske film fik premiere på Netflix den 18. maj.

”Toscana” har komikeren og skuespilleren Anders Matthesen - også kendt som ”Anden” - i hovedrollen.

I filmen spiller han kokken Theo, der bliver tvunget til at rejse til Italien for at sælge sin afdøde fars restaurant.

Ifølge Netflix har ”Toscana” været den mest populære film i Danmark i løbet af den seneste uge.