Goodfellas-stjernen Ray Liotta er død

Liotta blev på et tidspunkt træt af rollen som skurk og ville have nye udfordringer. Det sagde han i et interview med Politiken i 1992:

- De er interessante, fordi de rummer konflikter.

- Men jeg synes om at spille alle former for mennesker, som gennemgår en udvikling, og det behøver jo ikke være en skurk. Jeg skal holde mig langt væk fra the bad guys et stykke tid, sagde Liotta.

Raymond Allen Liotta, som han rigtigt hedder, blev født i Newark i New Jersey. Han blev bortadopteret, da han var seks måneder gammel.

Liotta fik dog som voksen kontakt til sin biologiske mor. Det viste sig, at han havde en halvbror og hele fem halvsøstre, som han ikke kendte til.

Privat har den amerikanske skuespiller datteren Karsen på 23 med skuespillerinden Michelle Grace, som han blev gift med i 1997. Parret blev skilt i 2004. Ved sin død var han forlovet med Jacy Nittolo.