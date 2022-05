Kevin Spacey er sigtet for fire seksuelle overgreb mod mænd

Den amerikanske skuespiller Kevin Spacey er i Storbritannien blevet sigtet for fire tilfælde af seksuelle overgreb mod tre forskellige mænd.

Det oplyser den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution Service.

- Han er også blevet sigtet for at få en person til at deltage i seksuelle aktiviteter med penetration uden samtykke, siger anklagemyndighedens leder, Rosemary Ainslie, i en udtalelse torsdag.