Det er ikke så lidt, man skal overkomme, når scenen skal sættes bare nogenlunde troværdigt til fortsættelsen på en film, der tro det eller ej, er 36 år gammel. Nemlig ”Top Gun”. Men det lykkes forbløffende sømløst i ”Top Gun Maverick”. Tom Cruise, Maverick, har aldrig haft lyst til at få stjerner på skuldrene, så han ernærer sig som testpilot. Han synes stadig, at det er sagen at køre motorcykel på landingsbanen, når flyene letter, mens han smiler uudgrundeligt i modvinden.