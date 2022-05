”Bad Guys” er højoktan-underholdning i direkte børnehøjde; uden skyggen af et roligt øjeblik, men faktisk ganske charmerende.

Filmvante forældre vil notere sig, at historien om en bande af supertyve, der selv stjæler kærligt med arme og ben, og de scener, der måtte føles friske for det unge publikum, har næsten alle et forbillede et sted i kupfilmens lange historie.