31/03/2022 KL. 12:30

For abonnenter

Det blå pindsvin og Jim Carrey er tilbage

Kun to år efter, at vi fik den første film med Sonic the Hedgehog, er fortsættelsens nu klar i biograferne. Den energiske og larmende familiefilm byder dog på lidt mindre Jim Carrey denne gang og er dermed en anelse mindre veloplagt.