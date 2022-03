28/03/2022 KL. 07:20

Anmeldelse: Lars H.U.G.’s afskedskoncert nu i biografen

Det er seks år siden, Lars H.U.G. spillede sin sidste koncert. Nu kan du se og høre de største hit og de bedste af resten af H.U.G.’s sange i rivravruskende smukke udgaver leveret af et vidunderligt velspillende rock and roll-bigband. Med et popgeni så skarpt og professionelt i midten, at præstationen fik ham til at gå på pension.