Anmelder fraråder at se årets måske bedste danske film

Hos Berlingske vækker filmens væmmelser også begejstring. Ifølge avisens anmelder er filmen så ubehagelig - uden at bruge ting, der pludselig hopper ud i hovedet på publikum - at den må regnes for at være ”en af de bedste danske gysere i årevis”.

Heller ikke Ekstra Bladets anmelder er bleg for at kalde filmen for, ”hvad der ligner årets bedste danske film”.

”Speak No Evil” har biografpremiere torsdag.