Jeg har ikke læst Patricia Highsmiths psykologiske thriller ”Deep Water” fra 1957, men jeg har svært ved at forestille mig, at kvinden bag så fremragende dramaer som ”The Price of Salt”, ”Strangers on a Train” og ikke mindst ”The Talented Mr. Ripley” kan have skrevet en roman, der er så blodfattig, som Adrian Lynes filmversion