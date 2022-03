Da strømmen gik midt i fredagens ”X Factor”-liveudsendelse, føltes det næsten som en metafor for et show, der er blevet så søvnigt og amputeret, at sendefladen ikke gider mere. Dygtige Sofie Linde gjorde sit bedste for at træde vande i det mørklagte, ukendte farvand, og forsøgte med floskler som ”Det er live