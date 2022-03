03/03/2022 KL. 12:30

Filmen om kattekunstners tragiske liv yder ham ikke den store retfærdighed

Tegneren Louis Wain blev kendt for at tegne katte på en særlig menneskelig facon. Men han kunne så meget mere end det i sit besværlige og udfordrede liv. ”The Electrical Life of Louis Wain” bliver for finurlig.