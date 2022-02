Hovedforfatter: Adam Price, konceptuerende instruktør: Per Fly

»Alt det her, det kan blive dit! Men magt en er sgu ikke en sød lille vovse, der bare hopper op i skødet og bliver liggende. Den skal tages og fastholdes!« Ordene bliver sagt i allerførste sæson af ”Borgen” af Birgitte Nyborgs personlige orakel, partinissen Sejerø (Lars Knutzon), da Nyborg står til at blive Danmarks første kvindelige statsminister. Begrebet om magten og dens anatomi har været omdrejningspunktet i de første tre sæsoner af DR-serien, der løb over skærmen