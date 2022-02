Ja, ja, ja, som Thomas Blachman ville have sagt. Det begynder at ligne noget i årets ”X Factor”, hvor de udvalgte deltagere fra de just overståede six chair challenges nu har installeret sig på de bootcamps, der skal afgøre, hvem der skal optræde på den forjættende livescene, og hvem der må tage turen hjem med kun 10 minutters uforløst berømmelse i bagagen.