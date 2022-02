Der er hurtigt noget, der skurrer utroværdigt i dramaserien ”Queens”, der kan herhjemme kan streames på Disney+. Hvordan bliver en fremstormende, seksuelt meget eksplicit rapper, der går under kunstnernavnet Jill Da Thrill, over en 20-årig periode forvandlet til et kristent dydsmønster i artige spadseredragter? Det giver ingen mening. Det er imidlertid en af den slags kameler, man tvinges til at sluge, hvis man sætter sig for at se ”Queens”.