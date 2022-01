»En fornøjelse, en fornøjelse. Det er en stor fornøjelse for jer at møde mig.« Astrid Lindgrens flyvende miniaturemand Karlsson fra ”Karlsson på taget”, der er efter eget udsagn er både smuk, klog og tilpas tyk, har aldrig været bange for at sætte sit lys under en skæppe. Den lille, selvglade propelflyvende tosse er så tilfreds med sig selv, at han ikke har blik for, at omgivelserne kunne opfatte ham anderledes.