Det er monstre for alle pengene i animationsfilmgenren for tiden. Hvis ikke det er ”Familien Addams” eller ”Hotel Transylvania”, der leverer varen, så er det premiereaktuelle ”Monsterfamilien”, der leger med fortidens ikoniske overnaturlige væsener. Det er dog svært at se ”Monsterfamilien” som andet end et kopiprodukt, der prøver at halse efter de større i klassen, selv om den faktisk er baseret på sit eget forlæg.