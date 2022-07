22/07/2022 KL. 11:00

Kunstmuseet i Tønder viser udstilling med angst som kunstnerisk grundstof

At blive bange er naturligt, men at blive ramt af en blivende angst er invaliderende, og emnet danner nu grundlag for en kunstudstilling med vekslende islæt i en lidt famlende helhed, der dog blandt andet reddes af et makabert hospitalsmiljø.