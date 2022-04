Laurids de Thurahs landsted Gl. Holtegaard ligger smukt i det nordsjællandske landskab som et af de sidste eksempler på barokstilen i Danmark. Det fornemme hus og den tilstødende park blev opført i 1756 og er nu en kunsthal. En kunsthal, der giver udfordringer, for det kræver sans for barokkens monumentalitet,