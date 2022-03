Stedspecifikke installationer er normale i dagens kunstverden og henviser til, at kunstneren i sit udtryk forholder sig til det konkrete udstillingslokale. Det gør Anna Stahn også i sin udstilling på Gl. Strands tredje sal, men hun giver ordet en dobbelt betydning. Hun integrerer nemlig hele områdets historie, dvs. de ældgamle stræder ud til Christiansborg og karréerne omkring Nikolaj Kirke, i sin fortælling. Og det er en fortælling om rige hattedamer, om sexarbejdere og om rejekællingerne – skovserkonerne, der solgte fisk og havde ry for at være ualmindeligt grove i deres sprogbrug.