På trods af at Pia Arke i levende live benyttede flere kunstneriske metoder, er det primært i fotografiet, man kan opleve hendes skildringer af den kulturelle kløft mellem Danmark og Grønland. Som et vidnesbyrd om fordomme, drømme samt fortrængninger gengav hun skarpt og uden omsvøb to afgrundsforskellige verdener relateret til et liv, der endte alt for tidligt.