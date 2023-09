Retskrivningsordbogen kommer med kønsneutral opdatering

For nu står der, ”hun beværtede gæsterne med kage og kage”, og ”pigerne fjantede rundt”.

Fremover vil ”hun” blive erstattet med ”de” og ”pigerne” erstattet med ”børnene”.

- Der er ingen grund til, at vi gengiver stereotyper om, at kvinder fjanter og laver kaffe, og at mænd er voldsforbrydere, siger Margrethe Heidemann Andersen til Politiken og henviser også til eksemplet under verbet ”anklage”.

”Han blev anklaget for uagtsomt manddrab”, hvor ”han” skal ændres til ”de”.

Retskrivningsordbogens digitale udgave bliver opdateret hvert år. Men der går mere end ti år imellem, at ordbogen kommer i en ny udgave, skriver Politiken.

Dansk Sprognævn har også tidligere meddelt, at nævnet ikke længere vil anbefale danskere at bruge nyt komma i forbindelse med den nye ordbog.