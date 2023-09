Sydamerikas svar på Picasso død i en alder af 91 år

Kunsternes malede i 2005 en serie af værker, der forestiller scener fra Abu Ghraib-fængslet i Irak. Malerierne vakte global opmærksomhed.

Malerierne var baseret på ofres beretninger og billeder taget af amerikanske soldaters mishandling af irakiske fanger. Malerierne er eksplicitte og rystende, skriver Reuters.

Avisen The New York Times skrev dengang i en anmeldelse af værkerne, at serien ”genopretter fangernes værdighed og menneskelighed uden at mindske deres smerte”.

Fernando Botero søgte at gøre sine værker tilgængelige og donerede over 200 malerier og statuer til det, der er blevet til Botero Museet i Columbias hovedstad, Bogota.

Museet har fri entre, og over en halv million gæster besøger museet om året.