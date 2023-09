Ikonisk Diana-sweater solgt for over en million dollar

- Brevene forklarer høfligt, at sweateren er blevet beskadiget, og der anmodes om enten reparation eller ombytning til en ny, står der ifølge auktionshuset i et af brevene.

Det fremgår også at kataloget, at Warm and Wonderful sendte Diana en erstatningstrøje. Den var prinsessen iklædt under en polokamp i 1983 og ved en øvrig polokamp.

Sweateren har været igennem flere undersøgelser for at bekræfte, at den rent faktisk har tilhørt den afdøde prinsesse Diana.

- Yderligere undersøgelser overbeviste holdet: Den beskadigede manchet, formen, det ene får ved skulderen, variationer i fårenes øjne, der er syet på individuelt.”

- I forbindelse med en fotoautentificering foretaget af Sotheby’s bekræftes det, at denne mistede fåretrøje er den originale fåretrøje båret af prinsesse Diana for over 40 år siden, skriver auktionshuset i kataloget.