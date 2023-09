The Tennessean har base i Nashville i delstaten Tennessee, der ligesom andre steder i USA ifølge The Los Angeles Times oplever såkaldte news deserts, hvor landområder står uden lokalmedier. Især i den midterste region af delstaten er der mangel på journalister til at dække f.eks. lokalpolitik og krimistof.

I Memphis, den anden store by i Tennessee med over 600.000 indbyggere, har lokalmediet Commercial Appeal for eksempel ingen undersøgende journalister, skriver The Los Angeles Times.

På det sociale medie X skriver forfatteren Betsy Philips, der selv bor i Nashville:

»The Tennessean: kan ikke dække Williamson County. Kan dække Taylor Swift.«

De to reportere skal ifølge stillingsopslagene dække resten af Taylor Swifts The Eras Tour og Beyoncés Renaissance Tour samt deres kulturelle og økonomiske indflydelse.