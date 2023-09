Garvet skuespiller er med på superheltebølgen

Stemmen hos den britiske skuespiller Jeremy Irons kan få det til at risle koldt ned ad ryggen, og han kan levere store præstationer både på teaterscenen og det store lærred.

Og hvis ikke man genkender hans ansigt, er der en god sandsynlighed for, at man kender hans måde at tale på.

Han er stemmen bag den forbitrede og onde onkel Scar i den originale udgave af den prisbelønnede Disney-tegnefilm ”Løvernes Konge” fra 1994.