Talkshow-vært beskyldes for at skabe ubehageligt arbejdsmiljø

Den amerikanske talkshow-vært Jimmy Fallon bliver af både nuværende og tidligere kolleger anklaget for at være utilregnelig og skabe et ubehageligt arbejdsmiljø.

Det skriver det amerikanske kulturmedie Rolling Stone.

To nuværende og 14 tidligere ansatte fortæller, at ”The Tonight Show”, hvor Fallon er vært, i årevis har haft et ubehageligt arbejdsmiljø. De udtaler sig alle anonymt.