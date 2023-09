En 10 m høj skulptur har allerede skabt kække kommentarer – nu er den landet i København

Onsdag blev der rejst en 10 m høj skulptur, der er blevet skabt af Sophie Kalkau som en del af projektet ”Portalen til Amager” med støtte fra Ny Carlsberg Fondet.

Både navnet og udformningen har fået vittige hoveder til at omtalte det som »en buttplug«, der er en form for sexlegetøj.

Den slags omtale har fået kunstneren bag til at slå et par ting fast:

Titlen er ikke ”Portal til Amager”, ligesom figuren er »dannet af flade ellipsoider og ikke af kugler«.

»Skulpturen er høj og slank – høj for at kunne stå roligt og monumentalt og samle stedet. Slank for ikke at stjæle udsigten fra beboerne i ejendommen, der støder op til pladsen,« som Sophie Kalkau har skrevet i et svar til kommunens teknik- og miljøudvalg.