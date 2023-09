Bruce Guthro fra bandet Runrig er død som 62-årig

Forsangeren i det skotske band Runrig, Bruce Guthro, er død i en alder af 62 år.

Det meddeler bandet selv i et opslag på Facebook.

- Det er med de tungeste hjerter og dyb sorg, at vi kan fortælle nyheden om, at Bruce døde i går aftes efter at have tabt en lang kamp mod kræft, der har varet over mange år.