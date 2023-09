11 nye kirkeklokker skal fuldende illusionen af at være i Rom

Han håber, at publikum vil blive bjergtaget af den lyd, som klokkerne giver, som, ifølge ham selv, går lige i hjertet.

Klokkerne har kostet lidt over en million kroner og er fremstillet på et af verdens mest berømte klokkestøberier i Asten i Holland.

Klokkerne vil som udgangspunkt have plads i Operaen, men det vil være muligt at transportere enkelte af dem til Den Gamle Scene, hvis der er behov for det, lyder det.

Kapellet fylder 575 år og er dermed verdens ældste orkester.

Det er fondene Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Beckett-Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som sammen med Det Kongelige Kapels Venner står bag gaven.