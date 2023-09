Hitsanger fra Smash Mouth er død som 56-årig

- Steve Harwell var en ægte amerikansk original, siger Hayes ifølge det amerikanske medie.

- En larger than life-type (opsigtsvækkende person, der tiltrækker sig opmærksomhed, red.), der skød mod himlen som et romerlys.

Harwell trak sig fra bandet for to år siden efter blandt andet en usammenhængende optræden i New York City.

Han havde også tidligere holdt pause fra liveoptrædener på grund af hjerteproblemer.