Anders W. Berthelsens portræt af Bamse høster publikumspriser

Svend Prisen blev onsdag aften uddelt for 19. gang.

Her følger et overblik over årets prismodtagere:

* Årets Danske Film: ”Bamse” - instruktør Henrik Ruben Genz.

* Årets Danske Børnefilm: ”SMUK” - instruktør Tilde Harkamp.

* Årets Kvindelige Skuespiller - film: Julie Rudbæk for ”Elsker dig for tiden”.

* Årets Mandlige Skuespiller - film: Anders W. Berthelsen for ”Bamse”.

* Årets Udenlandske Film: ”Hvor flodkrebsene synger”.

* Årets Udenlandske Børnefilm: ”Folk og røvere i Kardemomme by”.

* Årets Danske Skuespiller i en tv-dramaserie: Marie Bach Hansen for ”Dansegarderoben”.

* Årets Danske TV-dramaserie: ”Dansegarderoben”.

* Årets Håb: Albert Rudbeck Lindhardt.

Kilde: Svend Prisen.