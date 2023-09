15/09/2023 KL. 11:00

»Hvis jeg har sådan et sted, er jeg et meget bedre menneske«

Hjem »er et levet liv, der har materialiseret sig«. Det er en kronhjort i brunst. En dans i Berlin. En frugthave, man har forladt. Dette er fortællingen om et ord på fire bogstaver, som for mennesker, jeg talte med, betyder vidt forskellige ting.