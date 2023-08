Pussy Riot laver første egentlige museumsudstilling på Louisiana

- Men det er et samtidsportræt set gennem kunstnernes øjne, gennem aktivisternes øjne. Og det er et andet blik end det, vi ellers kan se i medierne, siger museumsinspektør Tine Colstrup.

Udstillingen kommer blandt andet til at bestå af en præsentation af gruppens aktioner - for eksempel da fire medlemmer løb på banen under fodbold-VM-finalen i 2018. Derudover følges flere medlemmers flugt fra Rusland.

Pussy Riot opstod i 2011, og gruppen har hele vejen igennem stået i opposition til Ruslands præsident, Vladimir Putin, med punkoptrædener med både kritik af den ortodokse kirke og præsidenten.