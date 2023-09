Han blev superstjerne som teenager

Nu fylder det irske medlem, Niall Horan, så 30 år.

Han er ikke længere en del af One Direction, da bandet gik hver til sit i 2015, og siden da har Niall Horan arbejdet på sin solokarriere.

Senest har han udgivet albummet ”The Show”, som han skal turnere med i 2024. Og det er en længe ventet tour, Niall Horan skal ud på.

»Jeg har ikke været på turné siden 2018 – det er vildt. Jeg elsker livemusik, og jeg elsker at være på tour – jeg lever for det. Så det er sørgeligt, at jeg ikke har gjort det,« sagde Niall Horan til magasinet Rolling Stone i et større interview i forbindelse med det nye album.