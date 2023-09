Fødselsdagsfesten bliver en blanding af koncert og middag

Og det har været en fantastisk tid, lyder det fra dirigenten, der i forbindelse med sin fratrædelse blev udnævnt til æresborger af Montpellier.

»Det har været nogle fantastiske år. Det er fantastisk at være i en position, hvor man kan forme sammen med andre mennesker. Vi dirigenter er jo kun noget, når vi er sammen med andre mennesker,« siger Michael Schønwandt.

Musik i samfundet

Derudover vil han kæmpe for, at musikkens samlende kræft kommer til at spille en større rolle i samfundet.

»Vi kan samles over musikken. Uanset om det er 30 eller 2.000 mennesker i en koncertsal. Det her med at være sammen med noget lige nu og her - og mærke nogle mennesker, der fysisk spiller til en, og et publikum, der fysisk reagerer. Det er meget vigtigt i vores samfund i øjeblikket, hvor vi pakker os mere ind i små kasser,« siger Michael Schønwandt.