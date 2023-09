Erfaren galleriejer på international scene

Med en vennekreds bestående af folk som prins Henrik, Uffe Ellemann-Jensen, Jørgen Leth og Bent Fabricius-Bjerre har galleriejer Jacob Asbæk hørt til i den danske kulturelite i årtier.

Han voksede op i den lille, østjyske by Hammel, men har indtaget både den danske og internationale galleriscene.

I flere år troede Jacob Asbæk, at han skulle være læge. Men synet af blod blev aldrig rigtig ham, og en samtale med et forældrepar, hvis barn var dødt, fik ham til at opgive studierne helt.