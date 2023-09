Hun maler fortsat byen rød med sang og musik

- De betyder alt og familien er mit fundament,« understreger Birthe Kjær.

Født i Aarhus

Birthe Kjær kom til verden i Aarhus i 1948.

Som barn yndede hun at synge og deltog i diverse amatørkonkurrencer. Under en af dem mødte hun to musikanter, og sammen dannede de Sunshine Trio.

Efter fem år gik gruppen i opløsning, og Birthe Kjær begyndte som elev i en sparekasse.

Selv om det var planen at få en fremtidssikrende uddannelse, trak hun aldrig stikket på musikken.

Under en optræden på en restaurant spottede talentspejderen og produceren Johnny Reimar hende, og hun fik en pladekontrakt.

Det er præcis 55 år siden i år.