Han er meget mere end lækkert hår

Og Peter Mygind har fortsat gang i karrieren, og han har i de seneste par år blandt andet spillet med i hitserierne ”Borgen”, ”Riget” og ”Sommerdahl”.

I sidstnævnte spiller han politiefterforskeren Dan Sommerdahl, der døjer med kærligheden.

I øjeblikket vises seriens fjerde sæson, og ud over at have et stort publikum på TV 2 Charlie og TV 2 Play er serien også solgt til 40 lande.

Femte sæson forventes at få premiere i 2024.

Peter Mygind mestrer både sjov og alvor i sine roller. Absurd komik, gakkede dansetrin, smertefulde kærlighedsrelationer og politiske intriger.