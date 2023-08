»Jeg afskyr det koncept, og jeg vil gerne kæmpe imod det. Men jeg tror også, at kvinder ønsker at ældes på en måde, som føles rigtig for dem. Jeg synes, at vi skal være lidt mere empatiske over for, hvordan vi allesammen går igennem den rejse,« lyder det.

Charlize Theron har igennem sin karriere kæmpet imod seksualiseringen af kvinder i Hollywood. Imod ikke at have nogen kontrol over, hvilket tøj hun blev iført på film.

»Jeg kan huske særligt én film, hvor den mandlige instruktør blev ved med at hente mig ind til den ene kostumeprøve efter den anden ... Og det var så tydeligt, at det handlede om min seksualitet, og hvor ”fuckable” de kunne gøre mig til filmen,« har hun tidligere sagt til Harper’s Bazaar.