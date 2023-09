Vi begynder under sorte skyer. Ingen kan sige, hvad der er sket. Men noget er tilsyneladende gået helt galt. Dyr og mennesker er døde, elektriciteten er røget, det samme er internettet. Lufthavne er lukket, og vejene står billøse tilbage.

Markerne ligger øde hen, træerne har tabt deres blade, græsset har mistet sin farve, og himlen er næsten tømt for fugle. Ingen har set Solen i ugevis, og forskellen på nat og dag er udvisket. Mørket har sænket sig, og folk frygter, at tilstanden er permanent. Angsten for dommedag klæber til de overlevende, mens de kæmper med at begribe, hvad der er overgået dem.