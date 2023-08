Stærke ord, stærke mennesker og stærke oplevelser

Ikke mindst i vores højaccelererede, kriseramte opbrudstid er der brug for at søge ståsteder – og ikke mindst at få viden, indsigt og plads til fordybelse og eftertanke. Det giver en lang række danske forfattere os mulighed for. Nogle af de bedste er nu nomineret til Jyllands-Postens litteraturpriser, som I kan læse om i denne udgave af JP Bøger. Og for første gang kan du endda være med til at bestemme, hvem der skal løbe med priserne.

Også dét kan være svært – for hvordan orientere sig i så mangefacetteret litteratur. Her kommer nogle andre stærke mennesker i spil: vores anmeldere. Hos Jyllands-Posten har vi i øjeblikket omtrent 30 anmeldere – de fleste inden for litteratur, som er et meget vigtigt indsatsområde for os. Gode anmeldere har selv dyb indsigt og evner at omsætte det i et forståeligt sprog, så vi som læsere kan navigere i den ofte overvældende verden af gode og mindre gode tilbud. Det er afgørende for os med et højt niveau her, og derfor er vi glade for, at Glenn Bech fra denne uge også kan kalde sig anmelder for Jyllands-Posten. Vi ved, at Glenn Bech vil verden noget – og læs for eksempel denne sætning fra ham i hans første anmeldelse fra JP: »Romanen kan anbefales til de fleste, men måske især unge, søgende mænd, som trænger til nogle fornuftigere forbilleder end Andrew Tate og Cristiano Ronaldo«.