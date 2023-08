»Fortæl mig, hvilken mælk du drikker, og jeg skal sige dig, hvem du er.« 

I et meget omdiskuteret debatindlæg i den svenske avis Aftonbladet påpeger forskerne Tobias Linné og Iselin Gambert, at komælk i dag bliver brugt som et symbol på den rene hvide race og hvidt overherredømme. Under overskriften ”Sådan blev hvid mælk et symbol på hvid magt” henviser skribenterne blandt andet til, at der på Youtube findes videoer, hvor nazisympatisører drikker mælk, mens de råber racistiske slagord.

Også i filmens verden har skurkene ofte drukket mælk – fra nazisten Hans Landa i Quentin Tarantinos ”Inglourious Basterds” og lejemorderen Anton i Coen-brødrenes ”No Country for Old Men” til voldsmanden Alex i Stanley Kubricks ”A Clockwork Orange”.

Ude i virkeligheden har den amerikanske sociologiprofessor E. Melanie Dupuis studeret sammenhængen mellem den hvide mælk og forestillingerne om hvid overlegenhed i en racemæssig sammenhæng. Hun er nået frem til, at »mælken blev set som en hjørnesten i opbygningen af den moderne vestlige stat«, og at »mælken er knyttet til den hvide krop, fordi hvide europæere tåler komælk i langt videre omfang end andre racer«. En sociologisk tolkning, der ikke gør plads til naturvidenskabelig fakta om oldtidens genetiske mutationer.

I debatindlægget i Aftonbladet fastslår de to svenske forskere, at alt dette ikke er ensbetydende med, at det er racistisk at drikke mælk.

»Men mælk og mælkedrikning er historisk set koblet til racisme og raceundertrykkelse, hvor mælken bliver brugt som et symbol på hvidt overherredømme,« skriver de og fortsætter:

»Og for koen, som mælken kommer fra, og som er tvunget til at leve i et livslangt fangenskab, hvor hendes børn bliver taget fra hende få timer efter fødslen for at blive til kød på menneskers tallerkener, er et glas mælk altid et spørgsmål om magt og undertrykkelse.«

Råmælk viser vej tilbage til rødderne

Parallelt med ophidselsen over begrebet mælk og dets sociologiske symbolik er der opstået en anden iøjnefaldende modreaktion. Flere er begyndt at drikke råmælk – mælk, der ikke er pasteuriseret.

En af dem er Povl Lønberg Rasmussen selv. Han kan faktisk betragtes som frontmand for råmælkens comeback i Danmark. Det var i hvert fald ham, der i 2013 som den første fik lov til at levere råmælk direkte fra udvalgte og godkendte mælkeproducenter til udvalgte restauranter.

Før det havde råmælk været ulovligt i Danmark siden starten af 1900-tallet.

»Pasteuriseringen har hærget siden dengang, fordi man forbandt tuberkulose med råmælk. Og det med rette. Renligheden i staldene, hvor køerne blev malket, var ikke på det niveau, som det er i dag,« forklarer Povl Lønberg Rasmussen.

Ifølge mælke-sommelieren er der en særlig grund til den voksende efterspørgsel på råmælk.

»At ville gå tilbage til rødderne ligger jo i hele vores tidsånd,« siger han.

»Den rå mælk smager af noget. Af minder fra gamle dage. I en rodløs og troløs tid vil mange have det naturlige og gammelkendte og ikke alt det nye plantefis,« lyder det fra Povl Lønberg Rasmussen.

Samtidig er råmælk blevet noget for feinschmeckerne. Eksempelvis stillede køkkenchef Rasmus Munk fra Michelin-restauranten Alchemist i København op til konkurrencen Årets kok med en dessert, hvori der indgik to slags råmælk.

»Det siger noget om, hvad mælk i sin allermest oprindelige form kan,« siger Povl Lønberg Rasmussen.

I USA er råmælk også skyllet frem som en ny bølge af oprør mod tidsånden. Råmælk er kun lovligt i 12 amerikanske delstater, men de seneste par år er der sket en dramatisk stigning i forbruget af råmælk på tværs af landet.

»En af appellerne er, at det er en uforarbejdet og naturlig fødevare,« forklarer David Gumpert, forfatter til bogen ”The Raw Milk Revolution”.