Ny sti skal forhindre trængsel efter festivals kø-kaos sidste år

- Selv om vi pumper shuttlebusser ind i systemet, så bliver der noget ventetid, hvis 30.000 mennesker vil ud af skoven på samme tid, siger Smukfests sikkerhedschef, Thomas Rydahl.

Festivalen har dog forsøgt at finde en løsning, så samme situation ikke opstår igen.

- For at sikre, at vi har flere instrumenter at spille på, når vi lukker folk ud, har vi etableret en sti, så man i princippet kan gå hele vejen fra skoven ud til KærligHeden, vores yderste campingområde, siger han.

Det betyder, at gæster nu kan vælge at tage den to kilometer lange gåtur tilbage til teltene - hvis man bor i det pågældende campingområde - i stedet for at vente på busser. Tidligere har der ikke været en sti.