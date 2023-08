Søndag eftermiddag er det bedste tidspunkt at sende mails

Man kan imidlertid ikke nødvendigvis tolke den læste mail som udtryk for engagement fra kollegaernes side. Formentlig er det, fordi den ligger øverst i kollegaens indbakke, når de møder ind mandag morgen, skriver mediet.

Tværtimod kan det have en negativ effekt hos modtageren af mailen, hvis den bliver sendt uden for arbejdstiden.

Til The Times forklarer Emma Russell, docent i erhvervs- og organisationspsykologi ved Sussex University, at det ikke er hensigtsmæssigt at sende mails til folk uden for arbejdstiden og forvente et svar.