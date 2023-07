Flere amerikanske fans beretter på det sociale medie Tiktok om at have hukommelsestab efter en Taylor Swift koncert, fordi de havde befundet sig i en lykkerus og ”ud-af-kroppen-oplevelse”.

Der har blandt fans længe opbygget sig en stor hype om den kommende Europa-tour, som mange forgæves endte med at sidde i billetkø til, da salget gik i gang. Gang på gang er billetdistributøren Ticketmasters hjemmesider endt med at crashe på grund af den massive trafik, som fanskaren forårsager. Og den store efterspørgsel har fået desperate fans til at købe billetter på videresalgssider til op mod 13.000 kr.

Amerikanske Taylor Swift har slået rekord efter rekord. For nyligt blev hun den kvinde i historien, der har haft flest album på toppen af Billboard-hitlisten, efter at hendes album ”Speak Now (Taylor’s Version)” udkom og hurtigt strøg til tops. Taylor Swift er også den kunstner, der har vundet flest priser ved American Music Awards nogensinde.