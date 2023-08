20/08/2023 KL. 14:45

Kan flere penge sikre kunstnerne et bedre arbejdsliv?

Dårlige arbejdsvilkår og usikker økonomi er hverdag for landets kunstnere, mener forpersonen for Dansk Kunstnerråd, som tager emnet op på Kulturmødet Mors. En arbejdspsykolog mener dog ikke, at flere penge vil være løsningen på problemerne.