Kan en Barbie-film være andet end en sødladen børnefilm for de mindste piger? En gentagelse af Mattels årtier gamle budskab om, at kvinder kan blive lige, hvad de vil være, så længe de klæder sig smart og attraktivt?

Man begyndte at håbe, da man så, at det var independent-parret Greta Gerwig og Noah Baumbach, der skulle stå bag årets stort anlagte sommerfilm. Gerwig er en af Hollywoods mest talentfulde unge forfattere og instruktører, og ”Lady Bird” og genindspilningen af ”Little Women” viste en selvbevidst fortæller, der snildt forener humor og nuancerede kvindelige figurer i skildringer med et feministisk budskab i centrum – uanset om baggrunden er nutiden eller fortiden.